FDP berät auf Parteitag über Kommunalwahl im Mai

Die FDP will am Samstag in Neumünster über Ziele und Schwerpunkte für die Kommunalwahl in Schleswig-Holstein am 14. Mai beraten. Als Gastredner erwarten die 200 Delegierten Generalsekretär Bijan Djir-Sarai. Thema auf dem Parteitag sind das passive Wahlrecht ab 16 Jahren und eine Stärkung des Rede- und Fragerechts von Einwohnerinnen und Einwohnern in öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung, des Kreistags und in Ausschüssen.

Kiel - In einem Leitantrag sprechen sich die Liberalen für eine jährliche Senkung des Beitragsdeckels für Krippen- und Kita-Plätze um zehn Prozent und die endgültige Abschaffung der Straßenausbaubeiträge per Landesgesetz aus. dpa