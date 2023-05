FDP und SSW klagen gegen Änderungen im Kommunalrecht

Akten liegen Gericht auf dem Tisch. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Kurz vor der Kommunalwahl am 14. Mai haben FDP und SSW eine Normenkontrollklage gegen vom Landtag beschlossene Änderungen am Kommunalrecht in Schleswig-Holstein angekündigt. Beide Fraktionen wollen per einstweiliger Anordnung erreichen, dass das Landesverfassungsgericht das Gesetz außer Vollzug setzt, wie der Anwalt Moritz von Rochow am Mittwoch in Kiel sagte.

Kiel - Der Landtag hatte das Gesetz Ende März gegen heftige Oppositionskritik mit der schwarz-grünen Mehrheit beschlossen.

„Die schwarz-grüne Koalition hat mit diesem Gesetz kurz vor der Kommunalwahl einen fatalen Demokratieabbau betrieben“, sagte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt. Insbesondere kleinere Parteien und Wählergemeinschaften würden durch die Hochsetzung der Fraktionsstärke von zwei auf drei Mitglieder in ihren Mitwirkungsrechten massiv beschnitten. SSW-Fraktionschef Lars Harms kritisierte, die Einschränkungen der Bürgerbeteiligungen verstießen gegen höherrangiges Recht. dpa