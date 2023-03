FDP will Kommunalwahlergebnis von 2018 steigern

Teilen

Oliver Kumbartzky (FDP), Landesvorsitzender seiner Partei, spricht. © Axel Heimken/dpa

Der FDP-Landesvorsitzende Oliver Kumbartzky hofft auf Zugewinne der Liberalen bei der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein am 14. Mai. Die Partei wolle „noch einen drauf setzen und mehr Mandate holen als 2018“, sagte Kumbartzky am heutigen Samstag auf einem Landesparteitag in Neumünster. Vor fünf Jahren hatten die Liberalen landesweit 6,7 Prozent geholt.

Kiel - Sie stellen derzeit in 145 Kommunen insgesamt 319 Mandatsträger.

Kumbartzky griff die schwarz-grüne Landesregierung scharf an. „Die verfehlte Landespolitik, die trifft unsere Städte und Gemeinden hart.“ Die Koalition setze vorrangig auf „grüne Wohlfühlprojekte“. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) halte sich stets „aus allem raus“. Die Regierung zeige immer nur in Richtung Berlin. „Was die schwarz-grüne Regierung mit unserem Land macht, ist nur erbärmlich und peinlich.“ dpa