Festnahme nach Raub auf Tankstelle in Pinneberg

Das beherzte Eingreifen mehrerer Männer hat nach dem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in Pinneberg zur Festnahme eines Räubers geführt. Der 32-Jährige habe in der Nacht zu Sonntag die Tankstelle betreten und die Kassiererin mit einer Pistole bedroht und Bargeld gefordert, teilte die Polizei am Montag mit. Die Kassierin holte aus einer unmittelbar angrenzenden Werkstatt Hilfe - einen Kollegen und dessen drei Begleiter.

Pinneberg - Als die Männer den Verkaufsraum betraten, ergriff der Täter mit einem zweistelligen Bargeldbetrag aus der Kasse zu Fuß die Flucht.

Die Männer verfolgten den Mann, brachten ihn zu Fall und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei am Boden fest. Die Polizei fand bei ihm neben einer Schreckschusswaffe auch das Bargeld und eine geringe Menge Marihuana.

Gegen den Pinneberger lag bereits ein Untersuchungshaftbefehl vor, weil er Anfang August unter Vorhalt einer Schusswaffe einen Taxifahrer in Stuttgart beraubt haben soll. Ihm droht ein weiteres Strafverfahren wegen schweren Raubs. dpa