Feuer in Getreidesilo: Mobilfunk gestört

Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Ein Brand in einem Getreidesilo in Brunstorf im Kreis Herzogtum Lauenburg hat am Montag zu Einschränkungen im Mobilfunk geführt. Nach Angaben der Polizei war in dem Silo aus noch ungeklärter Ursache ein Schwelbrand ausgebrochen. Dadurch sei es zu einer Verpuffung gekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Feuerwehren aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg und der Hansestadt Hamburg kämpften am Nachmittag noch gegen die Flammen, wie die Sprecherin sagte.

Brunstorf - Die Dorfstraße zwischen Brunstorf und Worth ist derzeit voll gesperrt. Da sich auf dem Silo Funkmastantennen befänden, könne es auch zu Einschränkungen im Mobilfunk kommen, sagte die Polizeisprecherin.

Am Abend dauerten die Löscharbeiten weiter an, wie der Kreisfeuerwehrverband Herzogtum Lauenburg mitteilte. Weithin sichtbare Flammen gebe es auf dem Silo unterdessen kaum noch. Feuerwehrkräfte mit Atemschutz hätten damit begonnen, die Flammen von innen über eine Treppe zu bekämpfen und kämen dabei langsam voran. Ein an das Silo angrenzendes Heizöllager mit rund 8000 Litern Öl werde vorsorglich abgepumpt. dpa