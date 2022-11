Feuer in Mülllager: 6000 Quadratmeter große Halle brennt

Teilen

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

In Neumünster hat ein Feuer in einer Müllaufbereitungshalle Sachschaden angerichtet. Der Brand habe sich auf die gesamte Lagerhalle ausgebreitet, sagte ein Sprecher der Polizei Kiel am Donnerstagmorgen. In der 6000 Quadratmeter großen Halle lagerten gepresste Müllballen, die in Brand gerieten. Die Feuerwehr war am Morgen noch mit einem Großaufgebot mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Neumünster - Diese gestalteten sich den Angaben eines Feuerwehrsprechers zufolge schwierig, da die Halle durch den Brand drohte einzustürzen.

Als Brandursache vermutete die Feuerwehr am Morgen eine Entzündung durch entstandene Wärme im Müll. Nach Angaben eines Polizeisprechers schließen die Ermittler fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung aus. Eine Sprecherin der Stadtwerke sagte, der Brand in dem Abfallbetrieb habe keine Auswirkungen auf die Fernwärme-Versorgung. Eine mögliche Brandursache sei eine unsachgemäße Entsorgung von Batterien.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. An der Halle entstand sei ein erheblicher Sachschaden entstanden, den die Polizei zunächst nicht beziffern konnte. dpa