Feuerwerk in Wohnung explodiert: 25-Jähriger verletzt

Teilen

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bei einer Explosion von Feuerwerkskörpern in seiner Wohnung ist ein 25-Jähriger am Mittwochabend in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) verletzt worden. Der Mann habe eigenen Angaben zufolge in der Wohnung geraucht, daraufhin seien die Feuerwerkskörper explodiert und es sei Feuer ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei Lübeck am Donnerstag. Der Mann habe bei dem Brand Verbrennungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Heiligenhafen - Weitere Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt und es wurden auch keine weiteren Wohnungen beschädigt.

Die Lösch- und Aufräumarbeiten dauerten vier Stunden. Der Kampfmittelräumdienst stellte die übrig gebliebenen Silvesterknaller sicher. Die Wohnung des Mannes ist nach dem Brand unbewohnbar, die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Laut Polizeiangaben hatte der Mann die Knallkörper wohl im Internet bestellt. Er muss sich nun wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten. dpa