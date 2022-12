Feuerwerksverbot rund um Reetdachhäuser

Im Kreis Nordfriesland ist das Abbrennen von Feuerwerk an Silvester 200 Meter rund um Reetdachhäuser verboten. Dies haben auf dem Festland alle Amts- und Stadtverwaltungen angeordnet, teilte der Kreis am Montag mit. Zudem ist das Knallen in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen, Flüchtlingsunterkünften sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen im gesamten Kreisgebiet verboten.

Husum - Einige Gemeinden haben zudem verschärfte Abbrennverbote erlassen. So ist auf Sylt, Amrum sowie in St. Peter-Ording Feuerwerk vollständig untersagt. Auf Föhr ist es nur an Stränden und auf Deichen erlaubt - aber auch dort ist ein Sicherheitsabstand von 200 Metern zu Gebäuden einzuhalten. Ausgenommen sind die Strände im Bereich der Stadt Wyk auf Föhr. Hier ist die Silvesterknallerei generell verboten. Auf Pellworm darf im Umkreis von 300 Metern um reetgedeckte Gebäude herum kein Feuerwerk gezündet werden. Auf den Halligen gilt eine Entfernung von 300 Metern vom Warftfuß. Bei Verstößen gegen Abbrennverbote drohen Geldbußen bis zu 50.000 Euro. dpa