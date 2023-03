Fischer und Landwirte demonstrieren bei Agrarministertreffen

Ein Kutter fischt nach Krabben. © Sina Schuldt/dpa

Viele Fischer und Landwirte haben am Mittwoch anlässlich der Agrarministerkonferenz im schleswig-holsteinischen Büsum demonstriert. „Büsum ist voll. Voller Traktoren und voller Kutter“, sagte eine Polizeisprecherin. Bis zu 400 Traktoren seien in den Küstenort gefahren, im Hafen lägen dicht an dicht etwa 60 Kutter.

Büsum - An allen drei Konferenztagen soll es Proteste geben. Zu einer Kundgebung am Mittwoch versammelten sich nach Polizeiangaben vorerst rund 1000 Teilnehmer. Ein Höhepunkt soll am Donnerstag eine „Kutterdemo“ sein, zu der Schiffe aus Dänemark, Deutschland und den Niederlanden am Mittag aus dem Büsumer Hafen aufbrechen.

Zum Auftakt wollten zunächst die Staatssekretäre beraten, bevor am Donnerstag und Freitag die Agrarminister und -ministerinnen von Bund und Ländern zusammenkommen. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums in Kiel wird es um die Weiterentwicklung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU, den Umbau der Tierhaltung sowie den EU-Verordnungsvorschlag zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln gehen. Ein weiteres Thema, das bereits große Diskussionen auslöste, ist das von der Kommission in Brüssel geplante Verbot von Grundschleppnetzen für die Fischerei in Schutzgebieten. dpa