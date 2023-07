„Fitter als die letzten Jahre“: Kiel startet Trainingslager

Die Mannschaft von Holstein Kiel. © Frank Molter/dpa

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel ist am Sonntag in sein Trainingslager gereist. Bis zum 17. Juli wird die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp in Oetz in Österreich bleiben, um sich auf die Ende Juli beginnende Saison vorzubereiten. In dieser Zeit sind auch zwei Testspiele geplant: Am Mittwoch (17.00 Uhr) geht es gegen den 1. FC Slovacko aus Tschechien, für Samstag (14.

Oetz - 00 Uhr) ist ein Spiel gegen Austria Lustenau vorgesehen.

Am Freitag hatten die Kieler einen Test über 105 Minuten gegen den Ligakonkurrenten Hannover 96 mit 1:2 verloren. Für die Niedersachsen trafen Louis Schaub (56. Minute) und Monju Momuluh (95.). Fiete Arp (88.) gelang das zwischenzeitliche 1:1 für Kiel. Beide Teams hatten den Test im Kieler Trainingszentrum, um vielen Profis Spielzeit zu ermöglichen.

„Der Test war sehr aufschlussreich. Wir sehen, wo wir noch ansetzen müssen und auch wo wir schon stehen mit dem Fußball, den wir spielen wollen“, sagte Cheftrainer Marcel Rapp. Trotz der Niederlage war Torschütze Arp zufrieden mit dem Stand der Vorbereitung vor dem Trainingslager. „Diesmal denke ich, dass wir etwas fitter in das Trainingslager fahren als die letzten Jahre, dass wir dort fußballspezifisch arbeiten können.“ dpa