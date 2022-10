Flensburg-Handewitt startet mit Sieg in die European League

Flensburger Spieler stehen vor ihren jubelnden Fans. © Gregor Fischer/dpa/Archivbild

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt sind erfolgreich in die Gruppenphase der European League gestartet. Gegen den spanischen Vertreter BM Benidorm gab es am Dienstagabend einen hart erarbeiteten 35:30 (16:19)-Heimsieg. Bester Werfer der Norddeutschen war vor den 1329 Zuschauern in der Flens-Arena der siebenfache Torschütze Göran Sögard Johannessen.

Flensburg - Für die Gäste erzielten Rolandas Bernatonis und Ivan Rodriguez je sechs Treffer.

Der Tabellenfünfte der spanischen Liga setzte im Angriff von Beginn an auf den siebten Feldspieler und stellte die Flensburger durch den Einsatz von drei Kreisläufern vor Probleme. Aber auch die Offensive der SG fand zunächst nicht zu ihrem Spiel. Die Konsequenzen waren ein 9:10-Rückstand in der 17. Spielminute und deutliche Worte von Trainer Maik Machulla während seiner ersten Auszeit.

Die Iberer zeigten sich in der Folge weiter unbeeindruckt und trafen zum 18:14 (28.). Noch vor der Pause sah Flensburgs Abwehrchef Simon Hald nach seiner dritten Zeitstrafe die Rote Karte.

Erst nach dem Seitenwechsel fanden die Norddeutschen besser in ihr Spiel. Vor allem die Defensive stand jetzt deutlich sicherer. Beim 22:22 (39.) war der Ausgleich wieder hergestellt. Mit seinem Treffer zum 27:24 (46.) stellte Flensburgs Linksaußen August Pedersen die Weichen auf Sieg. dpa