Flensburg im Pokal-Halbfinale gegen die Rhein-Neckar Löwen

Teilen

Holger Glandorf spricht während eines Interviews. © Frank Molter/dpa/Archivbild

Die SG Flensburg-Handewitt trifft im Halbfinale des deutschen Handball-Pokals auf die Rhein-Neckar Löwen. Das ergab die Auslosung am Mittwoch in Köln. Die Domstadt ist am 15. und 16. April erstmals Austragungsort des Finalturniers. Im zweiten Semifinale trifft der deutsche Meister SC Magdeburg, der nach Verlängerung den Titelverteidiger und Rekordsieger THW Kiel aus dem Wettbewerb geworfen hatte, auf den TBV Lemgo Lippe.

Flensburg - „Das ist ein Klassiker“, sagte SG-Geschäftsführer Holger Glandorf zu dem Los, das Hockey-Weltmeister Timur Oruz den Norddeutschen beschert hatte. Der vierfache Pokalsieger aus Flensburg steht zum 14. Mal im Finalturnier. Letztmals war dies 2017 der Fall, als die SG im Endspiel dem THW Kiel unterlag. Der letzte Pokalsieg gelang 2015 im Siebenmeterwerfen gegen Magdeburg.

2014, 2015, 2016 und 2017 bestritten die Flensburger viermal in Serie das Halbfinale gegen die Rhein-Neckar Löwen. In jedem dieser Duelle gab es einen Sieg der SG über die Mannheimer. Trainer Maik Machulla nahm das Los mit Humor. Er habe seinem Co-Trainer Mark Bult gesagt, dass sich Glandorf den Weg zur Auslosung sparen könne, „weil wir sowieso die Löwen“ kriegen. dpa