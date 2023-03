Flensburg im Viertelfinale gegen Granollers oder Aarhus

Flensburgs Torwart Benjamin Buric jubelt nach einer Parade. © Frank Molter/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild

Nach dem Abschluss der Vorrunde in der European League kennen die Handballer der SG Flensburg-Handewitt auch ihre potenziellen Gegner im Viertelfinale. In der Runde der besten acht Teams würde das Team von Trainer Maik Machulla entweder gegen BM Granollers aus Spanien oder Skanderborg-Aarhus aus Dänemark spielen. Zuvor muss aber im Achtelfinale die Hürde Benfica Lissabon übersprungen werden.

Flensburg - Die Portugiesen sind Titelverteidiger des Wettbewerbs.

Die Spiele des Achtelfinales finden am 21. und 28. März statt, das Viertelfinale ist für den 11. und 18. April terminiert. Am 27. und 28. Mai ist die Flensburger Arena Austragungsort des Finalturniers.

Am Dienstag hatten die Norddeutschen, die schon zuvor als Sieger der Gruppe B festgestanden hatten, die Vorrunde mit einem 27:27 bei FTC Budapest in Ungarn beendet. „Wir sind enttäuscht, weil wir gerade Ende nicht gut und clever genug gespielt haben. Das sollten wir routinierter nach Hause bringen“, sagte Machulla, dessen Team in der Schlussminute 27:25 geführt hatte. Mit dem Remis schaffte Budapest noch den Sprung in das Achtelfinale.

Nächste Aufgabe für die Flensburger ist am Sonntag (16.05 Uhr/Sky) ein Nordduell in der Bundesliga. Zu Gast in der Flens-Arena ist dann der HSV Hamburg. dpa