Flensburg trägt European-League-Finalturnier aus

Die Flens-Arena. © Gregor Fischer/dpa

Die Flensburger Arena wird Austragungsort des Finalturniers in der Handball-European-League der Männer. Diese Entscheidung gab die Europäische Handball-Föderation (EHF) am Freitag bekannt. „Wir sind stolz darauf, ein solch prestigeträchtiges Ereignis in unserer Stadt auszutragen. Dass wir damit gleichzeitig die Chance haben, unserer Mannschaft ein Finalturnier vor den eigenen Fans zu ermöglichen, ist natürlich etwas ganz Besonderes“, sagte SG-Geschäftsführer Holger Glandorf.

Flensburg - Die Endrunde wird am 27. und 28. Mai ausgetragen.

Ob die SG Flensburg-Handewitt dabei ist, steht aber noch nicht fest. Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla ist Tabellenführer der Vorrundengruppe B und kann sich am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) mit einem Sieg über den isländischen Vertreter Valur Reykjavik vorzeitig für das Achtelfinale qualifizieren. Auch die Füchse Berlin und Frisch Auf Göppingen als weitere Bundesliga-Clubs sind noch aussichtsreich im Rennen. dpa