Flensburger Handballer gewinnen Heimspiel gegen Göppingen

Die Bundesliga-Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben mit ihrem 19. Saisonsieg ihre Chancen auf einen Startplatz in der Champions League erhalten. Die Norddeutschen gewannen am Donnerstag ihr Heimspiel gegen Frisch Auf Göppingen vor 5019 Zuschauern mit 26:21 (13:7). Beste Flensburger Werfer waren die fünffachen Torschützen Johannes Golla und Emil Jakobsen.

Flensburg - Für die Gäste erzielte Janus Dadi Smarason ebenfalls fünf Treffer.

Die Mannschaft von SG-Coach Maik Machulla war schnell auf Betriebstemperatur. Im Rückwärtsfallen erzielte Golla das 4:1 (6.). In der Folge bauten die Flensburger ihren Vorsprung durch einen 5:0-Lauf bis auf sieben Treffer aus. Das 9:2 (15.) markierte der Nationalmannschaftskapitän Golla mit einem Dreher vom Kreis.

Auch nach der Pause blieben die Gastgeber das dominante Team. Ganz stark agierte Schlussmann Kevin Möller. Der Däne, auf dem wegen der Adduktoren-Verletzung von Benjamin Buric die Hauptlast lag, kam auf 17 Paraden. Am Ende feierte die SG einen verdienten Erfolg und nahm erfolgreich Revanche für das 30:30-Unentschieden aus dem Hinspiel. Am Sonntag (16.05 Uhr/Sky) geht es für die Flensburger zur TSV Hannover-Burgdorf, die sich am Donnerstag überraschend deutlich mit 29:22 bei der MT Melsungen durchsetzte. dpa