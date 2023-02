Flensburger streben gegen Ystad Gruppensieg an

Handball

Das Ziel ist klar für die Handballer der SG Flensburg-Handewitt. Gegen den schwedischen Vertreter Ystads IF soll am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) der Sieg in der Vorrundengruppe B der European League eingefahren werden. Dazu reicht der Mannschaft von Trainer Maik Machulla in der heimischen Arena schon ein Unentschieden. Mit dem ersten Platz würde man auch einem möglichen Viertelfinal-Duell mit den Füchsen Berlin aus dem Weg gehen.

Flensburg - Dieses Szenario droht dem Gruppenzweiten.

Nach dem 30:17-Erfolg im Bundesligaspiel gegen den Bergischen HC herrsche „eine gute Energie und eine gute Stimmung in der Mannschaft“, sagte Machulla am Montag. Der 46-Jährige fand aber auch mahnende Worte: „Das darf uns nicht dazu verleiten, die Dinge auf die leichte Schulter zu nehmen und zwei Gänge zurückzuschalten. Das wäre das Dümmste und Schlechteste, was wir machen könnten. Dafür hat Ystad zu viel Qualität.“

Das Hinspiel in Schweden hatten die Norddeutschen 26:30 verloren. „Da sind wir nicht annähernd auf unser Niveau gekommen“, sagte Machulla. Bei den Schweden hat der SG-Coach vor allem den mittlerweile 40-jährigen Kim Andersson im Blick, der von 2005 bis 2012 für den THW Kiel gespielt hatte: „Kim wäre eine Bereicherung für jede Mannschaft.“

Ausfallen wird bei den Flensburgern wohl der erkrankte Rückraumspieler Franz Semper. Dafür soll erneut Nachwuchsmann Leon Kirschberger in den Kader rücken. dpa