Flensburger vor erstem K.o.-Spiel in der European League

Flensburgs Trainer Maik Machulla reagiert an der Seitenlinie. © Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt stehen vor ihrem ersten K.o.-Spiel in der European League. Am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) gastieren die Norddeutschen im Achtelfinal-Hinspiel bei Titelverteidiger Benfica Lissabon. „Wir werden alles investieren, um ein bestmögliches Resultat zu erzielen“, sagte SG-Coach Maik Machulla am Montag. Das Rückspiel finden am 28.

Flensburg - März in Flensburg statt.

Die Flensburger waren am Samstag direkt nach dem Spiel bei Frisch Auf Göppingen (27:27) nach Portugal gereist. Nicht mit im Flieger saß Kapitän Johannes Golla. Der Abwehrchef und seine Frau erwarten die Geburt ihres zweiten Kindes. Da Ersatzkeeper Ben Schmitt Abiturprüfungen hat, wurde Bendiks Asmuß in den Profikader befördert.

Machulla warnte vor Benfica Lissabon, die deutlich besser wären, als es der vierte Platz nach der Gruppenphase aussagen würde. Der 46-Jährige hob vor allem die beiden ehemaligen Bundesliga-Profis Ole Rahmel und Petar Djordjic hervor. Rahmel spielte für den THW Kiel, Djordjic war unter anderem auch für die SG aktiv. dpa