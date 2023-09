Flensburgs Handballer empfangen Kiel zum 109. „Nord-Clasico“

Trainer Filip Jicha gibt Anweisungen. © David Inderlied/dpa

Die gastgebenden Flensburger stehen nach der Niederlage in Magdeburg schon unter Druck. Kiel ist dagegen mit drei klaren Siegen in die neue Saison in der Handball-Bundesliga gestartet.

Flensburg/Kiel - Die SG Flensburg-Handewitt und der THW Kiel bestreiten am Donnerstag (20.30 Uhr/Dyn) das 109. Schleswig-Holstein-Derby im Handball. Während der Titelverteidiger und Rekordmeister aus Kiel mit drei Siegen aus drei Spielen voll auf Kurs ist, stehen die gastgebenden Flensburger nach der 29:31-Niederlage in Magdeburg schon in diesem „Nord-Clasisco“ unter Druck.

„Wir sind gut drauf und reisen mit Selbstbewusstsein nach Flensburg“, sagte THW-Linksaußen Magnus Landin vor dem Duell der beiden Titelanwärter und fügte mit einem Blick auf die Tabelle hinzu: „Wir können frei aufspielen, haben weniger zu verlieren als die Flensburger.“

Von den bislang 108 Partien zwischen dem THW und der SG gewannen die Kieler 65, die Flensburger 38. Fünf Spiele endeten Unentschieden. In der vergangenen Saison feierten beide Mannschaften Heimsiege. dpa