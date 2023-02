Flensburgs Handballer im Achtelfinale der European League

Teilen

Flensburgs Trainer Maik Machulla gestikuliert an der Seitenlinie. © Frank Molter/dpa/Archiv

Die SG Flensburg-Handewitt hat vorzeitig das Achtelfinale in der Handball-European-League erreicht. Der Bundesligist gewann am Dienstag sein Heimspiel gegen den isländischen Vertreter Valur Reykjavik mit 33:30 (16:14) und ist als Tabellenführer der Gruppe B mit 12:2 Punkten nicht mehr von einem der ersten vier Plätze zu verdrängen. Vor den 1714 Zuschauern in der Flensburger Arena war Aaron Mensing mit acht Toren der erfolgreichste Werfer der Gastgeber.

Flensburg - Für die Isländer erzielte Benedikt Oskarsson ebenfalls acht Treffer.

SG-Coach Maik Machulla konnte auf Mads Mensah Larsen zurückgreifen, der beim Pokalspiel am Samstag noch verletzt ausgeschieden war. Der dänische Weltmeister stand ebenso in der Startaufstellung wie Linksaußen August Pedersen und Rückraumspieler Mensing. Auch Anton Lindskog und Franz Semper sammelten ansonsten seltene Einsatzminuten.

Die Norddeutschen brauchten einige Zeit, um sich in der ungewohnten Aufstellung zu finden. Beim 13:8 (18. Minute) betrug der Vorsprung erstmals fünf Treffer. Allerdings ließen die Hausherren die letzte Konsequenz vermissen, was auch Machulla in einer Auszeit monierte. Valur blieb dran, glich beim 19:19 (36.) aus und ging beim 20:19 (39.) erstmals in Führung. Dank des starken Torhüters Kevin Möller behielten die Flensburger aber verdient die Oberhand. dpa