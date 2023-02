Flensburgs Handballer im Achtelfinale gegen Benfica Lissabon

Flensburgs Trainer Maik Machulla coacht an der Seitenlinie. © Frank Molter/dpa/Archivbild

Nach dem Erreichen des Gruppensiegs in der Vorrunde der European League kennen die Handballer der SG Flensburg-Handewitt auch ihren Gegner im Achtelfinale. Am 21. und 28. März geht es nach dem vorab festgelegten Spielplan gegen Titelverteidiger Benfica Lissabon. Das Hinspiel werden die Norddeutschen in Portugal austragen. Im Falle der Qualifikation für das Viertelfinale würde es nach den aktuellen Tabellenständen entweder gegen BM Granollers aus Spanien oder Skanderborg-Aarhus aus Dänemark gehen.

Flensburg - Das Finalturnier wird am 27. und 28. Mai in Flensburg ausgetragen.

Am vorletzten Spieltag hatte sich die SG am Dienstag mit dem 30:23-Heimsieg über den schwedischen Vertreter Ystads IF Platz eins in der Gruppe B gesichert. „In der ersten Hälfte machten wir uns das Leben etwas schwer“, analysierte der Flensburger Trainer Maik Machulla nach dem Spiel: „Wir betrieben zu viel Aufwand und machten zu viele Fehler.“

Am Sonntag (16.05 Uhr/Sky) treten die Flensburger in der Bundesliga beim TSV GWD Minden an. Das letzte Gruppenspiel in der European League findet am 28. Februar bei FTC Budapest in Ungarn statt. dpa