Flensburgs Handballer nur 31:31 gegen Schlusslicht Minden

Ein Spielball liegt auf einem Handballfeld. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Bundesliga-Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben sich am Sonntag endgültig aus dem Meisterschaftsrennen verabschiedet. Gegen den Tabellenletzten TSV GWD Minden gab es in eigener Halle nur ein 31:31 (14:15)-Remis. Der Rückstand auf Spitzenreiter Magdeburg beträgt nun sieben Punkte. Beste Werfer vor den 1423 Zuschauern waren der Flensburger Emil Jakobsen mit sieben Toren und Miro Schluroff mit acht Treffern für Minden.

Flensburg - Beiden Mannschaften unterliefen in der Anfangsphase zahlreiche einfache Fehler, so dass Tore zunächst Mangelwaren blieben. SG-Rechtsaußen Marius Steinhauser erzielte erst in der achten Minute das 2:1. Wirklich frei spielten die Flensburger aber auch in der Folge nicht auf. Hampus Wanne scheiterte gleich zweimal per Siebenmeter an Gästekeeper Malte Semisch. So ging Minden mit einem knappen Vorsprung in die Pause.

Auch im zweiten Abschnitt blieb das Spiel eng. Flensburg war beim 20:17 (44.) erstmals drei Tore weg, doch Minden kämpfte und glich beim 28:28 (56.) wieder aus. Den Siebenmeter zum verdientem Remis der Gäste verwandelte Mohamed Darmoul mit dem Schlusspfiff.

Schon am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN) steht für die Norddeutschen ein vorentscheidende Partie in der Champions League auf dem Programm. Sollte das Heimspiel gegen den FC Porto nicht gewonnenen werden, wird das Erreichen der Playoff-Runde in der Königsklasse immer unwahrscheinlicher. dpa