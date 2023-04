Flensburgs Handballer vor Viertelfinal-Hinspiel gewarnt

Trainer Maik Machulla (r) und Co-Trainer Mark Bult von Flensburg-Handewitt gestikulieren am Spielfeldrand. © Andreas Gora/dpa/Archivbild

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt geht mit einer gehörigen Portion Respekt in das Viertelfinal-Hinspiel der European League beim spanischen Club Fraikin Granollers. „Die können gerade zu Hause jede Mannschaft richtig ärgern“, sagte SG-Trainer Maik Machulla vor der Partie am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN). Das Rückspiel findet dann am 18. April in Flensburg statt.

Flensburg - Großes Ziel der SG ist die Teilnahme am Finalturnier, das am 27. und 28. Mai in der heimischen Arena ausgespielt wird.

Die Flensburger, die wettbewerbsübergreifend seit 20 Spielen in Serie ungeschlagen sind, wollen auch in Granollers in „ihrem Flow bleiben“, wie Machulla am Montag sagte. Der 46-Jährige kann fast seinen besten Kader aufbieten. Nur der Schwede Anton Lindskog blieb wegen Rückenproblemen in Deutschland. Aaron Mensing ist nach seiner Fußverletzung aus dem Spiel am vergangenen Donnerstag gegen Leipzig (30:27) wieder auf dem Weg der Besserung. Machulla fügte hinzu: „Bei ihm sieht es gut aus.“

Granollers hatte im Achtelfinale gegen Skanderborg-Aarhus nach einer 32:34-Niederlage im Hinspiel durch ein 30:25 in Dänemark noch die Runde der acht besten Teams erreicht. Machulla warnte beim Tabellendritten der spanischen Liga vorrangig vor dem routinierten Antonio Garcia sowie dem wurfstarken Jan Gurri und Torhüter Rangel Luan da Rosa. dpa