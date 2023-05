Flugabwehrsystem: Luftwaffe bildet slowakische Soldaten aus

Noch bis Ende Juni bildet die Luftwaffe im schleswig-holsteinischen Todendorf Soldaten aus der Slowakei am Flugabwehr-Waffensystem Mantis aus. „Die Ausbildung der Soldaten läuft seit Anfang Mai“, sagte eine Sprecherin der Luftwaffe am Mittwoch. Im Rahmen der Ausbildung werde mit dem Flugabwehrsystem aber nicht geschossen. Im weiteren Jahresverlauf ist zudem ein Mentoring in der Slowakei durch deutsche Soldaten geplant.

Todendorf - Die Luftwaffe will dem Nato-Partner bis Ende des Jahres zwei Mantis-Systeme übergeben. „Das ist eine Schenkung“, sagte die Sprecherin. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur beläuft sich der Marktwert von zwei Mantis-Systemen inklusive Ausbildung auf 400 Millionen Euro.

Nach Angaben der Luftwaffe dient die Ausbildung der 44 slowakischen Soldatinnen und Soldaten einer weiteren Stärkung der Nato-Ostflanke. Mit dem System können Einrichtungen und Infrastruktur vor Raketen- und Artilleriebeschuss sowie Mörser geschützt werden. Die Spezialisten der Flugabwehrraketengruppe 61 aus Todendorf unterrichten die Slowaken nicht nur in der Bedienung des Waffensystems, sondern auch an den dazugehörigen Luftraumüberwachungsradaren. dpa