Flughafen Hannover baut Ladestationen für E-Autos

Teilen

Ein E-Auto wird geladen. © Marijan Murat/dpa

Am Flughafen Hannover sollen Passagiere künftig ihre E-Autos während der Reise im Parkhaus aufladen können. Zusammen mit dem hannoverschen Regionalversorger Enercity werden in einem ersten Bauabschnitt 72 Ladepunkte in den Parkhäusern errichtet, kündigten Flughafen und Enercity am Dienstag in Hannover an. Damit werde man dann zur Nummer eins unter den norddeutschen Flughäfen, hieß es.

Hannover - Bisher hat diesen Platz Hamburg inne, wo es dortigen Angaben zufolge 42 Ladepunkte für E-Autos gibt.

„Bei unseren Flughafengästen besteht großer Bedarf an passgenauer Ladeinfrastruktur“, sagte der in Hannover für die Technik zuständige Flughafen-Geschäftsführer Maik Blötz. Mit dem neuen Angebot wolle man nun Urlaubern wie Geschäftsreisenden die Möglichkeit geben, ihre Elektrofahrzeuge während der Reise im Parkhaus mit Strom aufzuladen. Blötz sieht darin einen wichtigen Baustein bei dem Ziel, den Flughafen bis 2045 klimaneutral zu betreiben.

Standorte der Ladesäulen sind die beiden Terminal-nahen Parkhäuser 1 und 3. In Parkhaus 1 sind die ersten bereits in Betrieb. Weitere acht Ladepunkte sollen in einem Ladepark auf dem Gelände außerhalb der Parkhäuser entstehen. Enercity-Chefin Susanna Zapreva sprach von einem „wichtigen Meilenstein für eine emissionsfreie Mobilität“. Ziel sei es, „Mobilität ganzheitlich emissionsfrei zu gestalten“. dpa