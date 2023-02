Frau mit Messer bedroht? Verdächtiger verschwunden

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Eine 29 Jahre alte Frau aus Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist nach eigenen Angaben am Montag in der eigenen Wohnung mit einem Messer bedroht worden und mit einem minderjährigen Kind geflüchtet. Die Frau hat anschließend über Notruf der Polizei mitgeteilt, dass sich der mutmaßliche Täter weiterhin in der Wohnung aufhalten könnte. Daraufhin sei das Gebäude von starken Polizeikräften umstellt und ein Spezialeinsatzkommando (SEK) angefordert worden.

Elmshorn - Als das SEK gewaltsam in die Wohnung eindrang, fehlte von dem mutmaßlichen Täter jedoch jede Spur. Eine Gefahr für unbeteiligte Personen habe während des gesamten Einsatzes nicht bestanden, sagte eine Polizeisprecherin. Zu den Hintergründen des Vorfalls könnten nach Polizeiangaben derzeit keine Angaben gemacht werden. dpa