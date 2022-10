Frau nach Gewaltverbrechen in Imbiss gestorben

Eine 37-Jährige ist in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) am frühen Freitagmorgen getötet worden. Als hauptverdächtig gilt der 45 Jahre alte Mann der Frau, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Freitag sagte. Dieser hatte um 3.39 Uhr den Notruf alarmiert. Einsatzkräfte fanden die Frau wenig später schwer verletzt in einem Imbiss auf, in dem der Mann arbeitet.

Bad Schwartau - Wiederbelebungsversuche blieben ohne Erfolg.

Die Ermittler gehen laut Staatsanwaltschaft nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass sich die Tat im Imbiss ereignete. Neben dem Ehemann wurde auch ein 36 Jahre alter Imbiss-Angestellter festgenommen. Dieser wurde am Freitag vernommen.

Der Ehemann hat bislang keine Angaben zu dem Geschehen gemacht. Ein Haftbefehl werde noch geprüft, sagte die Sprecherin. Der Leichnam der Frau sollte in der Rechtsmedizin obduziert werden. Angaben zur Art der Verletzungen machte die Staatsanwaltschaft nicht, es könne sich dabei um Täterwissen handeln. Ablauf und Hintergrund der Tat sind noch völlig unklar. dpa