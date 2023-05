Freenet legt operativen Gewinnsprung hin

Gute Geschäfte mit Mobilfunk- und Fernsehprodukten haben Freenet zu einem operativen Gewinnsprung am Jahresbeginn verholfen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 8,5 Prozent auf 128,1 Millionen Euro, wie der Telekommunikationsanbieter am Mittwoch in Büdelsdorf bei Hamburg mitteilte. Damit fiel das Plus mehr als doppelt so hoch aus wie die Umsatzentwicklung.

Büdelsdorf - Die Erlöse stiegen im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,4 Prozent auf 637,8 Millionen Euro.

Unter dem Strich verdiente Freenet wegen deutlich höherer Ertragssteuern mit 18,2 Millionen Euro aber weniger - ein Jahr zuvor waren es noch 22,5 Millionen. Für das laufende Jahr bleibt der Vorstand beim Ziel, ein operatives Ergebnis von 480 Millionen bis 500 Millionen Euro zu erreichen. dpa