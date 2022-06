Freiheitsorchester geht auf Tour durch Europa und USA

Aus Solidarität mit den Opfern des Krieges in der Ukraine will das Ukrainian Freedom Orchestra (Ukrainisches Freiheitsorchester) demnächst auf Tournee durch Europa und die USA gehen. Das Ensemble vereint ukrainische Musikerinnen und Musiker, die in verschiedenen europäischen Orchestern spielen, mit Kollegen aus Städten wie Lemberg, Charkiw, Odessa und anderswo, teilten die Organisatoren mit.

Warschau - Mitte Juli sollen die Proben in Warschau beginnen. Der Tourauftakt ist am 28. Juli in der polnischen Nationaloper geplant. Vorgesehen sind im August auch Auftritte in München, Berlin und Hamburg.

Das Opernhaus in Warschau hatte gemeinsam mit der Metropolitan Opera New York (Met) die Initiative für das Freiheitsorchester ergriffen. Das Ministerium für Kultur und Informationspolitik in Kiew unterstützt das Projekt und erlaubt den Musikern aus den ukrainischen Städten, für diese Tour die Waffen abzulegen und zu den Instrumenten zu greifen, hieß es. Am Pult steht die kanadisch-ukrainische Dirigentin Keri-Lynn Wilson. Neben der 7. Sinfonie von Valentin Silvestrov stehen Chopins 2. Klavierkonzert (Solistin: Anna Federova) und im Wechsel die 4. Sinfonie von Brahms und die Neunte von Dvořák auf dem Programm. Sopranistin Liudmyla Monastyrska, die zuletzt die „Turandot“ an der Met sang, will zudem eine Arie aus Beethovens „Fidelio“ interpretieren. dpa