Freundlicher Wochenstart im Norden

Strandkörbe stehen an einem Strand an der Ostsee. © Thomas Müller/dpa

Nach kühlen und regnerischen Tagen wird es zum Beginn der neuen Woche freundlicher im Norden. Während es am Montag bis zum Mittag noch wolkig mit letzten Schauern sein könne, werde es ab dem Nachmittag zunehmend sonniger, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die Temperaturen liegen laut Vorhersage zwischen 9 Grad an den Küsten und 12 Grad in Hamburg.

Hamburg/Kiel - In der Nacht zum Dienstag kann es bei Temperaturen um den Gefrierpunkt örtlich noch Frost geben. Am Dienstag selbst wird es laut DWD vor allem im Süden Schleswig-Holsteins freundlich und trocken, allerdings frischt vor allem an den Küsten der Wind auf. An der Ostsee erreichen die Temperaturen deshalb nur rund 10 Grad, während es an der Elbe bis zu 17 werden könnten.

Am Mittwoch ziehen laut DWD im Nordwesten dichte Wolken auf. Es sind Schauer möglich, die im Laufe des Tages auch den Süden erreichen. In Hamburg sind bis zu 20 Grad möglich, an der nordfriesischen Küste um die 13 Grad. dpa