Fridays for Future: Härtere Klimamaßnahmen zur Landtagswahl

Das Bündnis Fridays for Future hat die Landespolitiker in Schleswig-Holstein zu schärferen Klimaschutzmaßnahmen aufgerufen. Es stellte am Freitag in Lübeck zur Landtagswahl am 8. Mai einen Katalog mit vielen konkreten Forderungen vor.

Lübeck - So sollen drei Prozent der Landesfläche für Windkraft ausgewiesen werden. Bisher sind es zwei Prozent. Der Mindestabstand von Windrädern zu Wohnsiedlungen soll auf 600 Meter verkürzt werden. Zu der Kundgebung in der Lübecker Innenstadt kamen nach Veranstalterangaben einige Dutzend Teilnehmer.

Fridays for Future setzt sich auch für ein landesweites ÖPNV-Ticket für einen Euro am Tag ein. Das geplante LNG-Terminal für verflüssigtes Erdgas und der Autobahnausbau sollten gestoppt und monatlich ein autofreier Sonntag eingeführt werden. Auch ein Anlegeverbot ab 2025 für Kreuzfahrtschiffe, die nicht nachweislich klimaneutral unterwegs sind, steht auf der Liste.

„Die Klimakrise ist die größte Bedrohung der menschlichen Zivilisation“, heißt es zur Begründung der Forderungen. Ein Abschmelzen des Grönlandeises würde den Meeresspiegel langfristig um sieben Meter erhöhen, wovon Schleswig-Holstein unmittelbar betroffen wäre. „Aus dem „Land zwischen den Meeren“ würde das „Land unter den Meeren“.“

Schleswig-Holstein habe bis heute seine Klimaziele nicht an die völkerrechtlich verbindlichen Ziele aus dem Pariser Klimavertrag angepasst. Nach Ansicht von Fridays for Future sollte das Land fünf Prozent seiner Ausgaben direkt in den Klimaschutz investieren.

In der bald endenden Legislaturperiode seien es mit 783 Millionen Euro nur etwa ein Prozent gewesen und damit weniger als für andere Investitionen etwa in Straßen und Digitalisierung. Auch für eine Ökologisierung der Landwirtschaft hat das Klimaschutz-Bündnis sehr konkrete Vorstellungen. dpa