Frommhold fordert Umdenken bei Behandlung von Long Covid

Jördis Frommhold, Expertin für Long-Covid-Erkranungen. © Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild

Die Geschäftsführerin des Long-Covid-Instituts Rostock, Jördis Frommhold, hat neue Wege bei der Versorgung von Patienten mit Long Covid gefordert. „Das Gesundheitswesen ist nicht auf die Behandlung und Beratung dieser Patienten vorbereitet“, sagte Frommhold am Samstag. Für deren aufwendige Behandlung seien ergänzende Strukturen nötig. Bei der Wiedereingliederung müssten Unternehmen und Behörden hinzugezogen werden.

Rostock - Das von der renommierten Lungenfachärztin geleitete Institut wurde Anfang Oktober mit einem Symposium eröffnet. Es bietet auch Hilfen für sogenannte Post-Vac-Patienten an, die Probleme nach einer Impfung haben. Wie bei Long Covid können Patienten dabei laut Institut unter Erschöpfung, permanenter Müdigkeit oder Leistungseinschränkungen leiden. „Deren Zahl ist unbekannt, sie werden - vergleichbar mit der früheren Situation bei Long-Covid-Patienten - nicht konstant erfasst“, sagte Frommhold. Es handele sich um eine seltene Nebenwirkung.

Vom ersten Quartal 2023 an will die Innovationskasse mit Sitz in Lübeck für Long-Covid-Patienten ihren 240.000 Versicherten eine besondere Versorgung anbieten, bei der Behandlungskosten übernommen werden können. „Wir stellen uns vor, dass Hausärzte die Patienten an das Long-Covid-Institut überweisen“, sagte Vorstand Ralf Hermes. „Vielen Ärztinnen und Ärzten, im stationären oder auch ambulanten Bereich, fehlt das Wissen um die Krankheit, die Erfahrung im Umgang damit und die Bedeutung für die Patienten.“

Als Long Covid definieren die deutschen Patientenleitlinien Beschwerden, die länger als vier Wochen nach der Corona-Infektion bestehen, als Unterform Post Covid dauern sie länger als zwölf Wochen an. dpa