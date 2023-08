Zu früh ausgestiegen: Bundespolizei führt Familie zusammen

Ein Regionalzug der Deutschen Bahn fährt durch einen Bahnhof. © Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild

Die Bundespolizei hat in Bredstedt im Kreis Nordfriesland eine Familie aus Baden-Württemberg wieder zusammengeführt und dadurch deren Urlaub auf der Insel Amrum gerettet. Die zehnjährige Tochter der Familie sei in der Annahme, der Zug sei bereits in Niebüll, in Bredstedt ausgestiegen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag. Das Mädchen habe seinen Irrtum erst bemerkt, als der Zug wieder angefahren sei.

Bredstedt - Eine andere Reisende nahm das Mädchen am Mittwoch in Obhut und verständigte die Bundespolizei, die das Kind nach Niebüll brachte. Dort konnte die Mutter ihre Tochter glücklich in die Arme schließen und die Familie ihre Reise nach Amrum fortsetzen.

Zu dem Irrtum war es nach Angaben der Bundespolizei gekommen, weil die Zehnjährige kurz vor dem Bahnhof Bredstedt auf die Zugtoilette gegangen war und die Mutter sie unmittelbar zuvor daran erinnert hatte, dass die Familie bald aussteigen müsse. Diese Ermahnung hatte die Tochter offenbar noch im Kopf, als sie von der Toilette kam und der Zug anhielt. dpa