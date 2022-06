Für Kriegsflüchtlinge 180.000 Euro gespendet

Für die Unterstützung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine hat die Spendenplattform der Investitionsbank Schleswig-Holstein rund 180.000 Euro eingesammelt. Wie die Initiatoren mitteilten, wird das Geld nun an gemeinnützige Organisationen vergeben. Das Projekt „EinfachHelfen_SH“ hatten der Paritätische Wohlfahrtsverband, der Kinderschutzbund, die Sparkassen im Land und die Investitionsbank auf den Weg gebracht.

Kiel - „Die Spendenplattform des Landes hat es möglich gemacht, dass die großartige Summe von 180.000 Euro für gemeinnützige Projekte gesammelt werden konnte“, kommentierte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne). „Das unterstreicht, dass die Menschen in Schleswig-Holstein mit viel Herz, Ideen und Tatkraft helfen.“

Die Spenden werden an die Mitgliedsorganisationen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und des Kinderschutzbundes weitergegeben. Welche Projekte mit den Spenden unterstützt werden können, hat ein Beirat geprüft, in dem die genannten Initiatoren vertreten sind. Spendenmittel fließen unter anderem in Familien- und Willkommenscafés, Projekte zur Erkundung von Schleswig-Holstein sowie in Musik- und Kommunikationsprojekte. Besonders Kinder, Jugendliche und Familien sollen unterstützt werden. Schleswig-Holstein hat seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine am 24. Februar mehr als 30.000 Flüchtlinge aufgenommen. dpa