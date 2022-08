Garg fordert Fahrplan in endemische Phase

Eine Mitarbeiterin befüllt eine Spritze mit einer Corona-Impfdosis. © Kay Nietfeld/dpa/Symbolbild

Schleswig-Holsteins früherer Gesundheitsminister Heiner Garg hat einen klaren Fahrplan von Bund und Ländern von der Corona-Pandemie in die endemische Phase gefordert. „Wir müssen mit dem Virus leben lernen und können nicht dauerhaft im Ausnahme- bzw. Krisenmodus leben“, sagte der FDP-Politiker am Dienstag. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollten sich am Dienstag zu einer Sonderkonferenz zusammenschalten, in der es vor allem um den Blick auf den Herbst und das geplante neue Infektionsschutzgesetz gehen sollte.

Kiel - Länder wie Spanien, in denen das Virus mittlerweile wie eine von zahlreichen anderen ernstzunehmenden Atemwegserkrankungen eingestuft werde, zeigten, wie ein verantwortungsbewusster Umgang gehe, sagte Garg. Zentrale Bausteine seien der besondere Schutz vulnerabler Menschen, ein ernsthaftes Infragestellen der Isolationspflicht, eine neue Impfkampagne für variantenadaptierte Impfstoffe und die dauerhafte Stärkung des Gesundheits- und Pflegesystems - sowohl personell als auch finanziell.

Garg forderte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf, sich dafür einzusetzen, dass an Virusvarianten adaptierte Impfstoffe künftig zulassungsrechtlich genauso behandelt werden wie die jährlich angepassten Influenzaimpfstoffe. dpa