Gartenlaube in Pinneberg brennt nieder

Ein Feuerwehrfahrzeug steht auf dem Hof eines Feuerwehrgerätehauses. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

In einer Pinneberger Kleingartenanlage ist eine Gartenlaube ausgebrannt. Eine benachbarte Laube hätten die Einsatzkräfte vor den Flammen schützen können, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Mit einer etwa 200 Meter langen Schlauchleitung habe die Feuerwehr am Samstagabend die Ausbreitung des Feuers verhindert. Informationen zur Schadenshöhe und Ursache des Brandes waren zunächst nicht bekannt.