„Gault&Millau“ zeichnet die besten Restaurants im Norden aus

Teilen

Die Restaurants „Meierei Dirk Luther“ in Glücksburg und „Söl'ring Hof“ bei Rantum auf Sylt gehören laut Gastronomieführer „Gault&Millau“ zu den besten Restaurants im Norden. Beide Restaurants erhielten in der neuen Ausgabe drei Kochhauben und Prädikat, teilte der Verlag am Montag mit. Im „Söl'ring Hof“ werde „geklotzt und nicht gekleckert“, schließlich kehre man hier „im ersten Haus der exklusivsten Urlaubsdestination der Republik ein“, schreiben die Restauranttester in ihrer Begründung.

Kiel - Drei Kochhauben erhielten die Restaurants „Kai3“ in Hörnum auf Sylt und die „Orangerie“ in Timmendorfer Strand. Zwei Kochhauben mit Prädikat gingen an „1797“ in Panker, „Das Grace“ in Flensburg, „Der Steinort“ in Harrislee, „Diva“ in Scharbeutz, „JM“ auf Sylt, „Robert Stolz“ in Plön und „Wullenwever“ in Lübeck.

Der „Gault&Millau“ gilt neben dem „Guide Michelin“ als wichtigster Gourmetführer Deutschlands. Die drei besten Restaurants in Deutschland mit fünf Kochhauben und Prädikat sind laut dem Gastronomieführer das „Vendome“ in Bergisch Gladbach (Nordrhein-Westfalen), „Victor’s Fine Dining“ in Perl (Saarland) und das „Waldhotel Sonnora“ in Dreis (Rheinland-Pfalz).

Früher wurden auch bis zu 20 Punkte an Restaurants vergeben, darauf wird nun verzichtet. Die Bewertung erfolgt durch die Anzahl von vergebenen Kochhauben plus des zusätzlichen Prädikats herausragend in der Kategorie - und zwar nur für die Küche, nicht für Ausstattung und Service eines Restaurants, wie betont wird. dpa