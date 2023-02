Gelbsperren von Wahl und Schulz: Holstein Kiel muss umbauen

Trainer Marcel Rapp von Holstein Kiel verfolgt das Spiel. © Andreas Gora/dpa/Archivbild

Trainer Marcel Rapp muss beim Heimspiel des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel gegen den SC Paderborn seine Mannschaft umstellen. Kapitän und Abwehrspieler Hauke Wahl sowie Mittelfeldmann Marvin Schulz stehen am Samstag (13.00 Uhr/Sky) wegen Gelbsperren nicht zur Verfügung. Sorgen bereitet dies dem Holstein-Coach aber nicht. „Wir haben genug Auswahl“, sagte Rapp am Freitag.

Kiel - Man werde die richtigen elf Spieler auf das Feld bringen, „um die drei Punkte in Kiel zu behalten“.

Für die Abwehr könnte Stefan Thesker wieder eine Option sein. Der 31-Jährige, der zuletzt wegen eines Kopftreffers aussetzen musste, hat das „Return to play“-Protokoll erfolgreich absolviert. Auch Marco Komenda soll nach seinem Sehnenriss wieder im Kader stehen.

Im Tabellenvierten SC Paderborn, der alle vier Spiele nach der Winterpause gewonnen hat, erwarten die siebtplatzierten Kieler die mit 45 Treffern offensivstärkste Mannschaft der Liga. „Sie haben viele unterschiedliche Spieler mit viel Qualität“, warnte Rapp. Die Kieler dagegen stehen bereits bei 36 Gegentoren. Nur der 15. aus Magdeburg (41) sowie die auf den Abstiegsplätzen liegenden Clubs aus Regensburg (37) und Sandhausen (39) haben mehr Tore kassiert.

Auch am vergangenen Freitag waren die „Störche“ beim 3:2-Erfolg in Braunschweig nach einer 3:0-Führung noch einmal ins Schwimmen geraten. „Da haben wir aufgehört, Fußball zu spielen“, monierte Rapp. Das Hinspiel in Paderborn endete für die Kieler mit einem 2:7-Debakel. „Das beeinflusst in keinster Weise das Herangehen an das Rückspiel“, sagte der Trainer und versprach „mutigen Fußball“. dpa