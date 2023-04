Gemeinsame Kabinettssitzung in Brunsbüttel

Die Regierungen von Hamburg und Schleswig-Holstein treffen sich am Dienstag (11.00 Uhr) in Brunsbüttel. Auf der gemeinsamen Sitzung geht es unter anderem um die Energieversorgung und -sicherheit. Die Regierungsmitglieder beider Länder wollen das mobile Flüssiggas-Terminal am Elbehafen besichtigen.

Brunsbüttel - Beraten wollen sie aber auch über wichtige Straßen- und Schienenprojekte, Radschnellwege in der Metropolregion und den Nord-Ostsee-Kanal. Senat und Landesregierung wollen die Wasserstoffwirtschaft stärken und sich auf dazu notwendige Schritte verständigen. Auf der Tagesordnung steht auch die vom Bund angestrebte Nationale Hafenstrategie.

Seit 1991 gibt es die gemeinsamen Treffen regelmäßig - im Wechsel in Schleswig-Holstein und in Hamburg. dpa