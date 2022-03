Gemeinsame Kontrolle der Maskenpflicht am Mittwoch in Lübeck

Teilen

Eine FFP2-Maske liegt auf einem Tisch. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Alle fünf Nahverkehrsunternehmen Schleswig-Holsteins wollen künftig bei den Kontrollen der Maskenpflicht und der 3G-Regel zusammenarbeiten. Den Auftakt werde eine Kontrolle am 9. März in Lübeck bilden, teilte der Nahverkehrsverbund Nah.SH am Montag mit. An der Aktion beteiligen sich den Angaben zufolge neben dem Stadtverkehr Lübeck auch Mitarbeiter der AKN aus Kaltenkirchen, der Autokraft aus Bad Oldesloe, von Aktiv Bus aus Flensburg und der Verkehrsbetriebe des Kreises Plön.

Kiel - Durch die Bündelung der Kräfte seien die Unternehmen schlagkräftiger als allein, sagte der Geschäftsführer des Stadtverkehrs Lübeck, Andreas Ortz, am Montag. Paul Hemkentokrax von Aktiv Bus Flensburg sagte, wenn es gut laufe, wolle man auch die anderen Schleswig-Holsteinischen Verkehrsunternehmen im Land mit ins Boot holen. Langfristig könne es vielleicht gelingen, gemeinsam mit dem Land sowie den Kreisen und Städten noch mehr Personal für solche Aktionen zu organisieren, sagte Hemkentokrax. dpa