Gemeinsamer Länderausschuss berät über Elbschlick

Melanie Leonhard (SPD), Senatorin für Wirtschaft und Innovation in Hamburg, spricht bei einer Veranstaltung. © Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Vor dem Hintergrund des Streits um die Verklappung des Elbschlicks tagt am Freitag (17.00 Uhr) der gemeinsame Parlamentsausschuss von Hamburg und Schleswig-Holstein. Er befasst sich mit dem „Aktuellen Sachstand beim Sedimentmanagement der Elbe“. Der Konflikt zwischen den Regierungen in Hamburg und Kiel war am Donnerstag erneut zutage getreten - offenkundig auch, weil eine vorweihnachtliche Vereinbarung zur Verbringung des beim Ausbaggern der Fahrrinne in der Elbe anfallenden Schlicks unterschiedlich interpretiert wird.

Hamburg - Vereinbart wurde zwischen Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und dem Bund, dass Hamburg zunächst bis zum Sommer keinen Schlick vor der zur Hansestadt gehörenden Vogelinsel Scharhörn in der Elbmündung verklappt. Während Hamburg eine Verbringstelle vor Scharhörn im Zuge einer angestrebten langfristigen Lösung nach wie vor als Option sieht, lehnen die Nachbarländer dies ab.

An den Ausschussberatungen im Hamburger Rathaus nehmen Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) und aus Kiel Umweltstaatssekretärin Katja Günther (Grüne) teil, die bis Ende 2021 noch als Justizstaatsrätin dem Hamburger Senat angehört hatte. dpa