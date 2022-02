Generalplan Küstenschutz: Klimawandel als Herausforderung

Deichverstärkung an der Nordsee bie Nordstrand. © Marcus Brandt/dpa

Mit der Fortschreibung des Generalplans Küstenschutz will die Landesregierung den Herausforderungen des Klimawandels begegnen. Es werde die Grundlage dafür geschaffen, dass die Menschen an den Küsten auch in den nächsten Jahrzehnten in Sicherheit leben können, sagte Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) am Montag auf Nordstrand. Gründe für die Fortschreibung des Plans seien neue Erkenntnisse zum künftigen Meeresspiegelanstieg, das Warftverstärkungs- und Entwicklungsprogramm der Landesregierung und die regelmäßig stattfindenden Überprüfungen der Deichsicherheit.

Nordstrand - Ein strategischer Schwerpunkt des Küstenschutzes in den kommenden Jahren liegt in der Erstellung der Gesamtstrategie „Entwicklung Ostseeküste 2100“. Diese Strategie soll bis Ende 2024 gemeinsam von Küstenschutz, Naturschutz und Tourismus entwickelt werden. Durch nachhaltige Schutzmaßnahmen soll die Ostseeküste langfristig an die Folgen des Klimawandels angepasst werden. Zudem behält die Fortführung des Deichverstärkungsprogrammes den Angaben zufolge „seine herausragende Bedeutung“. 74 Kilometer Landesschutzdeiche sollen zu „Klimadeichen“ umgebaut werden, die nach derzeitigen Kenntnisstand bis in das nächste Jahrhundert auch bei einer ungünstigen Entwicklung des künftigen Meeresspiegelanstiegs sicher sind.

Etwa ein Viertel der Landesfläche Schleswig-Holsteins ist Ministeriumsangaben zufolge potenziell durch Sturmfluten gefährdet. Mehr als 330 000 Menschen leben in überflutungsgefährdeten Landesteilen. dpa