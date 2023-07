Geschäftsführer Bohmann fordert Ausschluss von Kolstad HB

Teilen

Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga (HBL). © Daniel Reinhardt/dpa

Der norwegische Handball-Meister verlangt seinen Spielern einen Gehaltsverzicht ab. Für Frank Bohmann ein Unding. Er will den Ausschluss von Kolstad HB aus der Königsklasse.

Hamburg - Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, hat den Ausschluss des norwegischen Clubs Kolstad HB aus der Champions League gefordert. „Wenn der Verein nicht vollumfänglich seine Verträge erfüllt, muss er aus der Champions League ausgeschlossen werden“, sagte Bohmann den „Kieler Nachrichten“ (Donnerstag). Hintergrund ist eine finanzielle Schieflage des norwegischen Doublesiegers, der zur neuen Saison unter anderem Sander Sagosen (zuvor THW Kiel), Magnus Röd und Göran Sögard Johannessen (beide SG Flensburg-Handewitt) unter Vertrag genommen hat.

Wegen Problemen bei der Sponsoren-Akquise hatte Kolstad, das in der kommenden Saison dank einer Wildcard erstmals an der europäischen Königsklasse teilnehmen darf, seine Spieler zu einem Gehaltsverzicht aufgefordert. Am Mittwoch verkündete der Club eine Einigung, die eine 30-prozentige Kürzung von Gehältern beinhaltet. Für Bohmann eine unmögliche Situation. „Erst nach der Zuteilung einer Wildcard haben sie ihre wirtschaftliche Situation offenbart. Das ist im höchsten Maße unseriös“, sagte 58-Jährige.

Schon die aktuelle Meisterschaft habe Kolstad mit einer Mannschaft erreicht, die sich der Verein nicht leisten könne, beklagte der HBL-Geschäftsführer. „Wenn es also keinen zusätzlichen Geldfluss dort geben wird, muss der Ausschluss aus der Champions League die Konsequenz sein. Sonst ist der Wettbewerb unglaubwürdig, und wir hätten eine Wettbewerbsverzerrung.“

Der Isländer Janus Smarason hat bereits seine Konsequenzen gezogen, Kolstad verlassen und sich dem SC Magdeburg angeschlossen. Sagosen, Röd und Sögard Johannessen werden nach aktuellem Stand beim Club bleiben. dpa