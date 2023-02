Geschäftsführer hat rund 600.000 Euro Steuern hinterzogen

Eine Figur der blinden Justitia. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Vor dem Kieler Landgericht muss sich seit Mittwoch ein 52 Jahre alter Mann wegen Steuerhinterziehung von über 600.000 Euro verantworten. Nach Gerichtsangaben soll der Mann als Geschäftsführer von Energieberatungsfirmen vor allem durch Scheinrechnungen die Betriebsausgaben zu hoch und die Betriebsgewinne zu niedrig angegeben haben. So habe er zu Unrecht Vorsteuern geltend machen können.

Kiel - Auf diese Weise soll der Angeklagte zum Teil seit 2004, vor allem aber in den Jahren von 2010 bis 2014 Steuern in Höhe von mehr als 600.000 Euro verkürzt haben. Tatorte sollen den Angaben zufolge unter anderem in Hamburg und Bad Segeberg gewesen sein. Die vom Angeklagten geleiteten Firmen waren dabei für die Planung energietechnischer Ver- und Entsorgungsanlagen im Bereich Elektro-, Heizungs-, Klima- und Sanitärtechnik tätig.

Das Gericht hat für das Wirtschaftsstrafverfahren bis Ende März insgesamt neun Verhandlungstermine festgesetzt. dpa