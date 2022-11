Gewerkschaft: Metaller im Norden erhalten mehr Lohn

Ein Beschäftigter pustet bei einem Warnstreik der IG Metall in eine Trillerpfeife. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Der Arbeitgeberverband Nordmetall und die IG Metall Küste haben sich auf die Übernahme des Pilotabschlusses aus Baden-Württemberg für die norddeutsche Metall- und Elektroindustrie verständigt. Damit steigen die Entgelte und Ausbildungsvergütungen ab dem 1. Juni 2023 um 5,2 Prozent und zum 1. Mai 2024 um weitere 3,3 Prozent, wie die IG Metall am Donnerstag mitteilte.

Hamburg - Zudem erhalten die Beschäftigten demnach eine steuerfreie Inflationsprämie in Höhe von 3000 Euro, die in zwei Schritten ausgezahlt wird. Der Tarifvertrag läuft bis zum 30. September 2024.

„Der Tarifabschluss hilft den Beschäftigten in dieser schwierigen Zeit“, erklärte der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Daniel Friedrich. Die dauerhaften Tabellenerhöhungen und die steuer- und abgabenfreien Inflationsausgleichsprämien führten zu einer spürbaren Entlastung. „Gleichzeitig werden mit dem guten Ergebnis Kaufkraft und Konjunktur in Deutschland gestärkt.“

Die IG Metall Küste verhandelte für die 130.000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordwestniedersachsen und Schleswig-Holstein. Die Tarifkommission will am kommenden Mittwoch über die Annahme des Verhandlungsergebnisses entscheiden. Dem Tarifabschluss waren Warnstreiks über mehrere Wochen vorangegangen. dpa