Gewerkschaften und Unternehmen: Aktive Industriepolitik

Gewerkschaften und die in Brunsbüttel im größten Industriegebiet Schleswig-Holsteins ansässigen Unternehmen fordern von der künftigen Landesregierung eine aktive Industriepolitik. Als Beispiele nannte das Bündnis aus DGB Nord, IG Bergbau, Chemie und Energie sowie ChemCoast Park am Mittwoch den Ausbau von erneuerbaren Energien und Verkehrswegen sowie die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren.

Brunsbüttel - Der Standort samt Hafen am Nord-Ostsee-Kanal habe als Energieknotenpunkt eine Schlüsselrolle in der Energieversorgung Deutschlands, hieß es in einer Mitteilung. Er sei für industrielle Wertschöpfung im Einklang mit Klimaschutz besonders geeignet.

Auf 2000 Hektar sind Unternehmen aus der Chemie- und Mineralölwirtschaft, Energieerzeugung, Logistik und weiteren Industriezweigen vertreten. Sie nutzen die strategische Lage an Elbe und Nord-Ostsee-Kanal sowie die Nähe zur Metropole Hamburg. 12.500 Arbeitsplätze sind mit dem Standort verbunden, über 4000 davon direkt in Brunsbüttel. Geplant sind dort unter anderen Importterminals für Flüssigerdgas (LNG) und Ammoniak.

Der Standort biete nicht nur direkten Zugang zu LNG als Brückentechnologie, sondern auch zu grünen Energieträgern wie Wasserstoff, Ammoniak und Windstrom, sagte Unternehmensprecher Frank Schnabel. Es gebe so viele Flächenanfragen für die Ansiedlung von Betrieben wie nie zuvor. Dies verdeutliche die große Strahlkraft der Energieregion Westküste, meinte DGB-Nord-Chefin Laura Pooth.

Das Bündnis fordert einen zweigleisigen Ausbau der Bahntrasse Itzehoe/Wilster-Brunsbüttel mit durchgängiger Elektrifizierung und die Ertüchtigung der Eisenbahnhochbrücke Hochdonn, damit mehr Güter auf die Bahn verlagert werden können. Die B5 soll zwischen Itzehoe und Brunsbüttel über Wilster hinaus auf drei Spuren ausgebaut werden. Die A20 müsse schnellstmöglich weitergebaut und die fünfte Schleusenkammer am Nord-Ostsee-Kanal zügig fertiggestellt werden. dpa