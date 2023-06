Goldschmidt eröffnet Fischotteranlage im Multimar Wattforum

Saskia Lorenz, Tierpflegerin, und Tobias Goldschmidt (Bündnis 90/Die Grünen), Umweltminister, bereiten Futter für Fischotter vor. © Georg Wendt/dpa

Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) hat am Freitag die neue Fischotter-Anlage im Nationalpark-Zentrum Multimar Wattforum eröffnet. Damit wurde die Ausstellung im Multimar Wattforum erstmals um ein umfangreiches Outdoor-Angebot erweitert, wie Nationalparkverwaltung und Umweltministerium mitteilten. In der naturnahen etwa 2000 Quadratmeter großen Außenanlage haben drei Eurasische Fischotter ihr neues Zuhause gefunden.

Tönning - Ein neues Otterhaus beherbergt zudem auf rund 600 Quadratmetern Fläche die Ausstellung „Watt. Land. Fluss.“, die die vielfältigen Lebensräume der Nationalparkregion behandelt. Sechs interaktive Stationen laden dort unter anderem zum Entdecken von Lebensraum und Lebensweise der Fischotter ein. Das gesamte Erweiterungsprojekt hat rund 9,2 Millionen Euro gekostet.

„Der Fischotter war lange Zeit vom Aussterben bedroht. In den vergangenen Jahren hat sich die Art jedoch wieder in Schleswig-Holstein angesiedelt“, sagte Goldschmidt. Er sei ein lebender Beweis für die Erfolge des Naturschutzes im Wattenmeer und ein echter Botschafter für den Nationalpark. Laut Goldschmidt sind die Gewässerlebensräume mittlerweile wieder besser vernetzt, so dass die scheuen Tiere einen natürlichen Lebensraum finden können.

In freier Wildbahn sind die Fischotter nur sehr selten zu beobachten. Da die Tiere früher intensiv gejagt wurden, sind sie den Angaben zufolge als Anpassung an die Jagd nachtaktiv geworden. In der naturnahen Freianlage im Multimar Wattforum werden die scheuen Tiere vor allem während der Fütterungen gut zu beobachten sein. Von Samstag an öffnet die neue Anlage auch für Publikum. Fütterungen der Otter wird es dann mehrmals täglich geben. dpa