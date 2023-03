„Gorch Fock“ hat Kiel zu 175. Auslandsreise verlassen

Marinesoldaten stehen an den Rahen auf dem Segelschulschiff „Gorch Fock“ im Kieler Marinehafen. © Frank Molter/dpa/Archivbild

„Leinen Los“ für die „Gorch Fock“: Die Crew des Segelschulschiffs der Marine setzte am Montag Kurs auf Spanien. Es wird auch Zeit, sagt der Kommandant. Mit an Bord sind knapp 90 Offizieranwärter. Weitere werden folgen.

Kiel - Die Crew des Segelschulschiffs „Gorch Fock“ ist am Montag vom Heimathafen Kiel aus zu ihrer 175. Auslandsreise gestartet. „Mit dem Gefühl, dass es jetzt auch losgehen muss“, sagte Kommandant Andreas-Peter Graf von Kielmansegg vor dem Ablegen des Schiffes. Die Crew sei auf den mehrmonatigen Törn gut vorbereitet. Auf der Gorch-Fock-Mole des Marinestützpunkts wurden die rund 100 Männer und Frauen der Stammbesatzung und die 87 Offizieranwärter an Bord von Familienangehörigen und zu Klängen des Marinemusikkorps verabschiedet.

Nach Angaben der Marine werden in den kommenden Monaten insgesamt gut 250 Offizieranwärter und -anwärterinnen in drei Törns erste Erfahrungen an Bord des Großseglers sammeln. Später soll es für sie an die Universitäten der Bundeswehr in Hamburg und München gehen. Auch Kadetten aus Korea, Kolumbien, Malaysia, Frankreich, Togo, Kamerun, Benin und Senegal sind während der Reise an Bord. Das Schiff nahm am Montag Kurs in Richtung Spanien und Portugal. Der erste Hafen wird La Coruna sein. Über Irland geht es dann zurück nach Kiel. Dort wird der Dreimaster am 7. Juli zurückerwartet. dpa