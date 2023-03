„Gorch Fock“ steuert neuen Ausbildungstörn an

Nach einer Winterpause steuert das Segelschulschiff der Marine, die „Gorch Fock“, am Montag wieder von Kiel aus gen Süden. Unter dem Kommando von Andreas-Peter Graf von Kielmansegg soll das Schiff zur 175. Ausbildungsreise Kurs auf Spanien und Portugal nehmen, wie das Informationszentrum der Marine am Mittwoch mitteilte. Über Irland geht es dann zurück nach Kiel.

Kiel - Rund 250 Offizieranwärter und -anwärterinnen der Marine werden an Bord sein, um die Grundlagen des seemännischen Handwerks zu lernen, bevor es an die Universitäten der Bundeswehr nach Hamburg oder München geht.

Zum 175. Gründungsjubiläum der Deutschen Marinen wird die „Gorch Fock“ somit nicht in ihrem Kieler Heimathafen liegen. Am 7. Juli soll der Großsegler dann an seinen Stammliegeplatz, die Gorch-Fock-Mole, zurückkehren. dpa