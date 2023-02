Gottfridsson hofft auf Klarheit für Comeback-Pläne

Flensburgs Jim Gottfridsson jubelt nach einem Tor. © Gregor Fischer/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild

Der verletzte Spielmacher Jim Gottfridsson hofft auf baldige Klarheit für ein Comeback beim Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt. „Am 9. März habe ich in Schweden einen Kontrolltermin bei den Ärzten, die mich operiert haben. Dann weiß ich mehr“, sagte der 30-Jährige in einem Interview des „Flensburger Tageblatt“ (Freitag). Der Schwede hatte sich bei der Weltmeisterschaft im Januar einen Spiralbruch an der linken Mittelhand zugezogen.

Flensburg - Trotz der Verletzung hält sich Gottfridsson fit: „Ich mache sportlich alles, wofür ich nicht die linke Hand benutzen muss. Ich bin auch meistens beim Mannschaftstraining unterstützend dabei und werfe sogar - mit Tennisbällen.“ Die Verletzung sei aber deprimierend, weil sie bei einer Aktion passierte, „die 50 bis 80 Mal pro Handballspiel vorkommt“. Der Schwede war im Viertelfinale gegen Ägypten im Trikot eines Gegenspielers hängengeblieben.

Ziel des Regisseurs ist es, zu den wichtigen Spielen in der European League und beim Pokal-Finalturnier im April wieder dabei zu sein. Beim Bundesliga-Auswärtsspiel der Flensburger am Sonntag (16.05 Uhr/Sky) beim Tabellenvorletzten TSV GWD Minden bleibt Gottfridsson wieder nur die Zuschauerrolle. dpa