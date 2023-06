Grippe im Norden wieder so häufig wie vor Corona

Verschiedene Medikamente liegen auf einem Tisch. © Susann Prautsch/dpa/Illustration

Die Zahl der Grippe-Infektionen in Schleswig-Holstein hat in der vergangenen Wintersaison wieder das Niveau aus der Zeit vor Corona erreicht. In der Grippe-Saison 2022/2023 habe es von Anfang Oktober bis Ende April 6343 gemeldete Grippe-Infektionen gegeben, teilte die AOK-Nordwest am Dienstag unter Berufung auf Zahlen des Robert-Koch-Instituts mit.

Kiel - In den Vorjahren war die Grippewelle praktisch ausgefallen. „Während der Corona-Pandemie waren viele Menschen durch Lockdown, Maske und andere Schutzmaßnahmen wie Abstands- und Hygieneregeln vor den Grippeviren geschützt“, bewertete AOK-Vorstandschef Tom Ackermann die Zahlen. Ohne Schutzmaßnahmen hätten die Influenzaviren jedoch wieder die Möglichkeit, sich nahezu ungehindert auszubreiten.

In der Grippe-Saison 2021/2022 gab es den Angaben zufolge 221 gemeldete Fälle, in der Saison davor nur acht. In der Grippesaison 2018/2019 vor Corona wurden mehr als 5200 Fälle registriert. dpa